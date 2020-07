Formula 1, Mekies impietoso: “non ci sono formule magiche per far tornare subito competitiva la Ferrari” (Di martedì 28 luglio 2020) Questa volta tocca a Laurent Mekies presentare il Gran Premio di Silverstone, prendendo il posto di Mattia Binotto nel comunicato ufficiale diramato dalla Ferrari in vista del Gran Premio di Silverstone. Charles Coates/Getty ImagesIl direttore sportivo del Cavallino ha sottolineato l’importanza della gara britannica, confermando comunque i soliti limiti della SF1000: “nel tornare a Silverstone c’è sempre un’emozione speciale, anche se in questa stagione non vedremo gli appassionati britannici sulle tribune. sono comunque sicuro che ci faranno percepire la loro presenza. Ci aspetta il primo tracciato con medie velocistiche molto elevate, sul quale saremo impegnati per due settimane di fila. Sarà dunque fondamentale utilizzare queste gare per comprendere ancora meglio la nostra vettura. Sappiamo ... Leggi su sportfair

