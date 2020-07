Fall Guys è già diventata la star di Twitch anche se il gioco non è ancora uscito (Di martedì 28 luglio 2020) Fall Guys è una raccolta di minigiochi basata sulla fisica per 60 giocatori che arriverà su PC e PS4 il 4 agosto (tra l'altro sarà disponibile nel PlayStation Plus al lancio), ma nonostante non sia ancora uscito, venerdì sera è diventato brevemente il gioco più visto su Twitch con oltre 200.000 spettatori simultanei, e si è avvicinato a ripetere quell'impresa sabato. Su Steam, è diventato il sesto gioco più venduto nonostante non sia ancora uscito. Da cosa viene tutto questo interesse?La base della strategia di marketing di Fall Guys è di fornire chiavi beta ai migliori streamer non solo per giocare, ma anche per ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #FallGuys è la star di Twitch (anche se il gioco non è ancora uscito). - GalhanoGabriel : @xmemelord666x @sheldonafonso @IGNBrasil Cod e Fall guys ta anos luz na frente do Xbox Live desse ano - Console_Tribe : Trailer di lancio di Fall Guys - - Roy10general : @Muk_Alola el fall guys se ve divertido xD - ProjectRevense : PS PLUS DE AGOSTO TERÁ CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 E FALL GUYS #cod #games #fallguys #psplus #playstation #sony -