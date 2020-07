Egitto, 5 ragazze influcencer arrestate perchè su Tik Tok hanno diffuso video in costumi occidentali (Di martedì 28 luglio 2020) Mentre in Egitto il vento del movimento #Metoo soffia forte e va avanti, un tribunale egiziano ha condannato cinque ragazze con milioni di fan su Tik Tok e altri social, solo per avere violato la ... Leggi su leggo

Mentre in Egitto il vento del movimento #Metoo soffia forte e va avanti, un tribunale egiziano ha condannato cinque ragazze con milioni di fan su Tik Tok e altri social, solo per avere violato la mora ...

Cinque giovani influencer egiziane sono state condannate in patria al carcere per avere diffuso dei video su TikTok. Le ragazze, note nel Paese come vere e proprie dive del web, erano state arrestate ...

Mentre in Egitto il vento del movimento #Metoo soffia forte e va avanti, un tribunale egiziano ha condannato cinque ragazze con milioni di fan su Tik Tok e altri social, solo per avere violato la mora ...