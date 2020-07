Dopo Barcellona, Madrid: in Spagna tornano contagi e restrizioni (e l’8 agosto arriva il Napoli) (Di martedì 28 luglio 2020) Non solo più la Catalogna, e Barcellona, dove l’8 agosto è in programma il match col Napoli (sempre più in bilico). Ora anche Madrid. In Spagna l’incubo coronavirus ritorna. La Comunità di Madrid ha registrato di un cambio di tendenza nella curva dei contagi. Come spiegato dal Ministro della Salute, nel fine settimana ci sono state 500 infezioni, la maggior parte delle quali in persone di età inferiore ai 40 anni. Data la situazione, il presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato il ritorno dell’obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici, comprese le terrazze private, a partire da giovedì prossimo. Inoltre, non ci si potrà riunire, anche in ... Leggi su ilnapolista

