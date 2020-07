Distribuiva protezioni introvabili: multato per quasi 2mila euro (Di martedì 28 luglio 2020) Mariagiulia Porrello Alberto Ciatti, dentista varesino, nei mesi di lockdown ha donato dispositivi di protezione individuale a chi era in prima linea nella lotta al covid-19. Per farlo è transitato nella ztl pur non avendo il permesso. Il Comune ora cerca una soluzione. Alberto Ciatti, dentista varesino, durante il lockdown non è rimasto a guardare. Ma la solidarietà dimostrata dal professionista potrebbe costargli cara. Cara come 19 multe da 98,24 euro l’una. In piena pandemia, di fronte alla generale penuria di dispositivi di protezione individuale, il giovane odontoiatra si è speso per far arrivare il materiale sanitario là dove mancava. L’ha fatto coinvolgendo colleghi e co-fondando il M.O.O.S.S., acronimo di Medici odontoiatri e operatori sanitari e socio sanitari contro il covid-19, un’iniziativa ... Leggi su ilgiornale

Distribuiva protezioni introvabili: multato per quasi 2mila euro

Alberto Ciatti, dentista varesino, durante il lockdown non è rimasto a guardare. Ma la solidarietà dimostrata dal professionista potrebbe costargli cara. Cara come 19 multe da 98,24 euro l'una. In pie ...

