Chi ha sulla coscienza i due migranti uccisi dalla cosiddetta Guardia Costiera libica (Di martedì 28 luglio 2020) Una sola data. 16 luglio 2020. Ovvero, 12 giorni fa, quando il parlamento italiano ha deciso (con soli 23 voti contrari) di votare per il rifinanziamento della missione in Libia, con conseguente sblocco di nuovi fondi anche per la cosiddetta Guardia Costiera libica, ovvero quel corpo para-militare addestrato e rifornito grazie agli accordi firmati dall’Italia. Oggi, 12 giorni dopo, l’osservatorio sui migranti delle Nazioni Unite ha denunciato un episodio cruento di cui si è resa responsabile proprio la cosiddetta Guardia Costiera libica: due migranti uccisi e altri cinque feriti dopo che un gruppo di persone, partito alla volta del Mediterraneo, era stato individuato ... Leggi su giornalettismo

Le attività commerciali, industriali e professionali che producono e distribuiscono beni alimentari potranno così ottenere riduzioni fino al 20 per cento sulla parte variabile ... mostriamo concreta ...

Il primo grande jackpot centrato nel post lockdown. E' successo al Seminole Hard Rock Casinò di Hollywood in Florida. La fortunata "Laurie" stava festeggiando il suo 60° compleanno nella casa da gioco ...

