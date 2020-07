Caos procure, Davigo: “Non mi astengo da collegio” (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Non intendo astenermi”. E’ quanto avrebbe ribadito, a quanto apprende l’Adnkronos, il togato del Csm Piercamillo Davigo, nel corso dell’udienza stralcio del collegio della Disciplinare del Csm che esamina la richiesta di ricusazione nei suoi confronti. La richiesta di ricusazione, avanzata dalla , si fonda su un incontro di Davigo con Stefano Fava, ex pm romano che presentò un esposto alla prima commissione del Csm contro l’ex procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e l’aggiunto Paolo Ielo per presunte irregolarità nella gestione delle inchieste sull’avvocato Piero Amara.Davigo, che avrebbe confermato i pranzi e le cene con Fava sottolineando che tuttavia in una delle due occasioni era afono, ha riferito che si parlò ... Leggi su calcioweb.eu

"Davigo deve essere sentito come teste perché insieme ad Ardita è a conoscenza delle vicende dell’esposto di Fava nei confronti di Pignatone relative alla sua mancata astensione nel procedimento penal ...

CAOS A14 / MARSILIO DENUNCIA TUTTO ALLA PROCURA

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato un esposto alle Procure della Repubblica di Pescara e di Teramo per denunciare le condizioni del traffico che si sono determinate sull'a ...

