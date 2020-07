Calciomercato – Affari e trattative 28 luglio – Milan su Roca – Napoli-Koulibaly è quasi addio – Inter spera ancora per Sanchez (Di martedì 28 luglio 2020) Il Calciomercato non conosce soste e molti Affari e trattative continuano ad essere portati avanti, come quella che riguarda il Milan e Roca, il Napoli è il sempre più probabile addio di Koulibaly e l’Inter che cerca a tutti i costi di tenersi Sanchez. Milan su Roca Con la retrocessione in seconda divisione dell’Espanyol, il futuro di Marc Roca sarà, con ogni probabilità, lontano da Barcellona. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma il club spagnolo sa bene che nessuno offrirà quella cifra. Nei giorni scorsi, il Milan ha incontrato gli agenti di Roca e per questo ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Calciomercato – Affari e trattative 27 luglio – Dybala vicino al rinnovo. Inter tutto su Sanchez. Sirene greche per Balotelli Giornal Juve, la rivoluzione sarà con gli scambi

Addio alle spese pazze e agli ingaggi monstre. Il calciomercato della Juventus ora privilegia gli scambi e gli innesti mirati, in linea con le indicazioni dell’allenatore. Fanno quindi parte del passa ...

Calciomercato Milan – Affari Emerson e Szoboszlai: le novità

Le ultime notizie di mercato su due obiettivi del Milan: Emerson Royal e Dominik Szoboszlai. Ci sono sono alcuni aggiornamenti su questi due giocatori. Il Milan vuole un nuovo terzino destro e ha mess ...

