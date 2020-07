Anthony Fauci e la possibile seconda ondata di Coronavirus in Italia (Di martedì 28 luglio 2020) “Con il freddo, negli Stati Uniti oppure anche in Italia, in inverno, soprattutto nel nord d’Italia, ci sarà la possibilità, non l’inevitabilità, bensì la possibilità di una seconda ondata“: lo ha detto Antony Fauci, l’immunologo della task force Usa contro il Coronavirus, nel corso di un’intervista ad ‘In Onda‘ che verrà trasmessa stasera alle 20.30 su La7. Fauci ha sottolineato che gli Stati Uniti s trovano “ancora nel bel mezzo della prima (ondata, ndr), la curva non si è mai veramente abbassata. Quando si parla della seconda ondata, si parla di una seconda crescita: noi non ci troviamo in questa ... Leggi su nextquotidiano

Il mio regno per un vaccino. Trump lo vuole a ottobre, i test Usa accelerano

Donald Trump è convinto che sia la chiave per farsi rieleggere alla Casa Bianca. Riuscire a sviluppare il vaccino anti-Covid in tempi record è l’obiettivo del presidente americano, che sbandiera “clam ...

