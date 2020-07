Anna Tatangelo mozzafiato, i fan increduli: “I glutei sfidano la forza di gravità” (Di martedì 28 luglio 2020) Anna Tatangelo ha caricato su Instagram una foto in bikini. I suoi follower alla vista dello scatto sono impazziti, un fisico così non l’hanno mai visto. Anna Tatangelo (fonte Instagram @AnnaTatangeloofficial)La cantante di Sora ha iniziato una nuova vita e si vede. La donna da quando ha messo fine alla sua relazione con Gigi D’Alessio ha cambiato totalmente il modo di mostrarsi sui social e in pubblico. Anche da un punto di vista lavorativo ha dato un bello scossone alla sua musica. Infatti di recente ha pubblicato un singolo trap in cui canta in napoletano. Una rivoluzione che non tutti si sarebbero immaginati. D’altronde è stata lei stessa ad ammettere che ad un certo punto aveva bisogno di dare uno scossone alla sua vita e pare ... Leggi su chenews

mattdm12 : potevamo far cantare ad Anna Tatangelo in Piazza del Plebiscito a Napoli una versione acoustic di “Ragazza di perif… - mattdm12 : Anna Tatangelo > Andrea Bocelli. - MIRASLAVAWOLF : Anna Tatangelo - Libera (Videoclip) - LaPresse_news : sexy-instagram, Anna Tatangelo incontenibile, al mare senza rivali - zazoomblog : “Cosa si è perso Gigi Gigi D’Alessio” Anna Tatangelo: bikini che toglie il fiato - #“Cosa #perso #D’Alessio”… -