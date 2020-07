Whatsapp su 4 dispositivi: come utilizzarlo e quando esce la versione definitiva? (Di lunedì 27 luglio 2020) Whatsapp presto si munirà di una nuova e interessante funzione: l’applicazione di messaggistica istantanea, infatti, si potrà utilizzare con lo stesso account su ben 4 dispositivi diversi. Ecco cosa dicono le indiscrezioni che circolano al riguardo.Segui Termometro Politico su Google News Whatsapp: presto su 4 dispositivi simultaneamente Al momento si è ancora al livello delle indiscrezioni anche se sulla stampa specializzata il lancio della nuova funzione di Whatsapp è dato ormai per certo: con uno dei prossimi aggiornamenti, con tutta probabilità si parla di una release programmata per i prossimi mesi (comunque dovrebbe arrivare entro quest’anno), l’app di messaggistica istantanea si potrà cominciare a utilizzare su ben 4 ... Leggi su termometropolitico

focusTECHit : #Whatsapp, sarà possibile usare lo stesso #Account su 4 dispositivi - | - valeriovagnoni : WhatsApp, in arrivo una novità a grande richiesta: possibile utilizzare l'app su 4 dispositivi - androidblogit : Usare WhatsApp su più smartphone? Presto si potrà fare - - SmorfiaDigitale : WhatsApp, in arrivo una novit a grande richiesta: possibile utilizzare l'app su ... - HTNOVO : Presto potrete utilizzare il vostro #WhatsApp su dispositivi multipli -