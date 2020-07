Temptation Island: Valeria e Ciavy insieme dopo il programma, ecco la segnalazione (Di lunedì 27 luglio 2020) Sembra che il rapporto tra Valeria e Ciavy non sia davvero finito dopo il programma. ecco le segnalazioni che hanno riportato un incontro molto strano tra i due Temptation Island: Valeria e Ciavy di nuovo insieme? Nella settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia abbiamo conosciuto Valeria e Ciavy. La coppia protagonista del programma aveva una relazione da quattro anni, lei voleva convivere, ma lui trovava sempre scuse per non farlo. Quindi, nel villaggio lei voleva capire se poteva fare affidamento su di lui perchè lei era sicura dei propri sentimenti. Invece, in modo del tutto inaspettato, ... Leggi su kontrokultura

