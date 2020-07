Temptation Island, Massimo Colantoni: “Ecco dove Pietro ha fatto le corna ad Antonella Elia” (Di lunedì 27 luglio 2020) Temptation Island 2020, sta deludendo i telespettatori. Nonostante si porti a casa, ascolti TV di tutto rispetto, questa è senza ombra di dubbio, la stagione più “moscia” che abbiamo mai visto. Se non fosse per Antonella Elia e il tradimento di Pietro Delle Piane (cliccare per credere), non ci sarebbero state altre dinamiche degne di... L'articolo Temptation Island, Massimo Colantoni: “Ecco dove Pietro ha fatto le corna ad Antonella Elia” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Temptation Island, Massimo Colantoni: “Vi svelo dove Pietro Delle Piane ha fatto le corna ad Antonella Elia” ????… - blogtivvu : Temptation Island, Massimo Colantoni: “Ecco dove Pietro Delle Piane ha fatto le corna ad Antonella Elia” - periodicodaily : Temptation Island 2020: le anticipazioni della 5 puntata #temptationisland - infoitcultura : Temptation Island, Amoruso deluso da Manila Nazzaro: c’è la vendetta - infoitcultura : Anticipazioni Temptation Island, Amoruso ad Andrea: “Anna è una iena” -