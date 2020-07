Sembra una ventiquattrore, è un boombox (Di lunedì 27 luglio 2020) All’apparenza Sembra una valigetta ventiquattrore, ma a guardarla bene ricorda invece lo stereo anni Ottanta che si trasportava a spalla (boombox) e da tale incrocio, che non passa inosservato anche per le colorazioni accese in cui è disponibile, nasce Bassmaker Stereo, dispositivo portatile e leggero che, proprio come una valigetta, si può portare ovunque con facilità e senza sforzi fisici. Dotato di altoparlanti da 6,5 pollici, amplificatore con potenza di picco da 160 watt, bluetooth con un raggio d’azione di 13 metri, secondo jack (con volume indipendente) per collegare microfono, chitarra o altri strumenti musicali, lo stereo è una buona soluzione come cassa per feste e incontri con gli amici. Le dimensioni sono compatte, 45 x 33 x 11 centimetri, il peso non proprio piuma (4,8 chili) e ... Leggi su wired

Probabilmente siete già a conoscenza del fatto che ci sono moltissimi videogiochi che hanno una loro versione board game, ma qui non vogliamo fare un semplice elenco di conversioni “da tavolo” di tito ...

E’ andata male con l’Udinese, poi tutto come da programma con la Samp. E sono nove, di fila. Definirla atipica non rende l’idea, perché è stata una stagione completamente stravolta. Non nelle gerarchi ...

