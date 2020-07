Se ti scordi la mascherina prendi 400 euro di multa (Di lunedì 27 luglio 2020) 400 euro di multa perché “circolava a piedi nella via Camaiori all'interno della ZTL senza fare uso della mascherina protettiva”. È successo in Toscana, a Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), dove il Comune ha emesso una ordinanza, con tanto di cartelli, che recitano cosi: “Obbligo utilizzo mascherina. Per tutti coloro che si trovano a circolare a piedi, in fase dinamica o statica, indipendentemente dalla distanza interpersonale, al fine di garantire anche nei momenti di maggiore affluenza il rispetto del distanziamento previsto dalle norme”. Non è un film di Totò e Peppino ma è la realtà di questa Italia che non riesce, dopo la pandemia da coronavirus, ad uscire dalla logica delle sanzioni ai cittadini, che pure stanno provando a tornare ... Leggi su iltempo

Almeno 200 ragazzi a ballare vicini e senza mascherina. È quello che è successo a Milano, nell’area dismessa di piazzale Baiamonti, nella serata tra giovedì e venerdì. L’evento, ‘La prima festa non si ...

