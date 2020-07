Samsung lancia in Europa due nuove cuffie wireless (Di lunedì 27 luglio 2020) Samsung AKG Y600 NC e Samsung AKG Y400 sono due nuove cuffie senza fili. Scopriamo insieme le loro feature L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

marcopietrolg : @SamsungItalia lancia il Galaxy Z Flip versione 5G - OutOfBitit : Galaxy Z Flip 5G, Samsung lancia la versione 5G del pieghevole: il 7 agosto arriva anche da noi… - 24h_Tecnologia : Samsung Galaxy A01 Core è ufficiale: riecco la batteria removibile: Samsung lancia Galaxy A01 Core, il suo smartpho… - PuntoCellulare : Samsung lancia in Italia la nuova campagna Meglio con Galaxy, per raccontare l'esperienza d'uso dei dispositivi Gal… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung lancia

TuttoTech.net

Samsung Galaxy Tab S7 e la sua variante Plus sono ormai sempre più vicini al lancio e, mai come quest'anno, il produttore coreano sembra intenzionato a sfidare ad armi pari la concorrenza, rappresenta ...Dopo la certificazione del Bluetooth SIG, come riportato da ‘SamMobile‘, arriva per il Samsung Galaxy M51 anche il momento di ricevere quella della WiFi Alliance, a conferma del fatto che non bisogner ...