Roma, davanti ai negozi spuntoni anti-clochard (Di lunedì 27 luglio 2020) Domicili di cartone ripiegati negli angoli simbolo della Città Eterna. Da mesi, molti da anni, sono presenze stabili nei pressi di sedi istituzionali, chiese storiche, monumenti, così come in strade ... Leggi su leggo

FratellidItalia : Presidio di #FratellidItalia con Federico Rocca e Rachele Mussolini davanti l’ospedale militare del Celio (Roma),… - mariobianchi18 : Il #27luglio 1993, un anno dopo aver ucciso Falcone e Borsellino, #attentati mafiosi con tre auto bomba esplose qua… - MstrDoor : @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma @leleadani @LucaMarelli72 Marelli quando non è impegnato a bloccare chi non è d’acco… - RossoAlessio : @d_arco75 dopo aver ricevuto 20 rigori a favore deve essere frustrante sapere di arrivare una sola posizione davant… - forestale82 : RT @AvantiLaura: Era il 1950: una notte di pioggia. Davanti alla stazione Termini una solitaria carrozza attendeva un misterioso passeggero… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma davanti

Offriva un bimbo di due anni ai bagnanti sul lungomare Amerigo Vespucci di Ostia, chiedendo in cambio soldi. A finire nei guai un venticinquenne di etnia rom, rintracciato e denunciato dai militari de ...1496-98) scritto da un non ancora identificato Prospectivo Melanese depictore e dedicato a Leonardo, ci trasmette le emozioni “da artista” davanti a quei «frammenti ... si riproponeva di «porre in ...