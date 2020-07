Pokémon: collaborazione con CASETiFY su custodie a tema (Di lunedì 27 luglio 2020) Una collaborazione tra The Pokémon Company e CASETiFY lancia una nuova serie di custodie dedicate al brand dei mostriciattoli tascabili D’altronde lo sappiamo, una delle componenti vitali del brand Pokémon è il suo merchandising. Tutto ciò che toccano i mostri tascabili diventa oro e una grande parte dei fan non vede l’ora di acquistare nuovi gadget a tema. Proprio per questo sta per arrivare una nuova collaborazione, che mira a portare i Pokémon su tutti i nostri apparecchi tecnologici. Un accordo siglato con CASETiFY infatti inaugura una nuova linea di custodie per i più disparati dispositivi. CASETiFY e The Pokémon Company insieme, con un occhio al passato Non è la prima volta che ... Leggi su tuttotek

