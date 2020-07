Oroscopo 27 luglio 2020: Cancro in ripresa, Sagittario verso un cambiamento (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Oroscopo del 27 luglio esorta i Sagittario a prendere una decisione in amore. I Cancro si risollevano dopo un periodo un po’ complesso. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. La settimana comincerà nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno. Sarete molto produttivi per quanto riguarda il lavoro. Nei sentimenti, invece, è il caso di evitare di discutere per questioni futili. Cercate di restare tranquilli e di approfittare di questo momento di quiete. Toro. Questo lunedì comincerà con un’aurea di nervosismo che vi circonderà e vi renderà parecchio turbati. Cercate di non alimentare le polemiche e le discussioni. l transito sarà di breve durata, ma gli effetti potrebbero essere parecchio pericolosi se non farete attenzione a come ... Leggi su kontrokultura

