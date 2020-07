Nuovo focolaio di Coronavirus al Mugello: 7 casi, positivi animatore e bambino di un centro estivo (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuovo focolaio di Coronavirus al Mugello. Del mini focolaio di Coronavirus scoppiato al Mugello (Firenze), risultano contagiati l’animatore di un centro estivo e un bambino che vi partecipava. A loro si aggiunge un terzo contagiato a bassa carica e quindi ancora da confermare. L’assessore al diritto alla salute, Saccardi: “Situazione sotto controllo”. Ci sono anche l’animatore di un centro estivo ed uno dei bambini che vi partecipa tra i 7 contagiati del Nuovo mini focolaio individuato in Toscana al Mugello. Lo ha reso noto l’assessore al diritto alla salute Stefania ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - Lux_Clarissima : RT @DavideRosato2: 100 immigrati fuggiti dall'hotspot di Pozzallo. Nessun problema, tutta brava gente e nessun infetto. Nessuno stupro, nes… - Neapolis12631 : RT @DavideRosato2: 100 immigrati fuggiti dall'hotspot di Pozzallo. Nessun problema, tutta brava gente e nessun infetto. Nessuno stupro, nes… - pietro30199674 : RT @DavideRosato2: 100 immigrati fuggiti dall'hotspot di Pozzallo. Nessun problema, tutta brava gente e nessun infetto. Nessuno stupro, nes… - erasmodapisa1 : RT @DavideRosato2: 100 immigrati fuggiti dall'hotspot di Pozzallo. Nessun problema, tutta brava gente e nessun infetto. Nessuno stupro, nes… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo focolaio

FirenzeToday

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - Hong Kong ha annunciato ulteriori restrizioni per contenere un'impennata nei casi di coronavirus, tra cui il divieto di servizi di ristorazione in risto ...VENEZIA Sono triplicati, negli ultimi 15 giorni, i focolai di coronavirus Covid-19 nel Veneto, passando da 20 a 60, 22 dei quali sorti nell’ultima settimana. Lo segnala l’Istituto superiore di Sanità, ...