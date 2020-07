Nba, caos Clippers: Williams viola il protocollo anti-Covid, quarantena obbligatoria (Di lunedì 27 luglio 2020) Lou Williams è al centro di un ciclone mediatico abbattutosi sulla sua figura da professionista, criticato aspramente dopo il suo ritorno nella bolla di Orlando, dove dovrebbe disputarsi la ripresa della Nba 2019/2020. Il talento militante nei Los Angeles Clippers è stato avvistato in uno strip club, nella giornata di giovedì 23 luglio, violando gravemente il rigoroso protocollo anti-Coronavirus e mentendo sulla sua momentanea assenza da Orlando, avendo utilizzato come pretesto il funerale di un caro. Williams dovrà rimanere in quarantena per 14 giorni e salterà i primi due match contro Lakers e Pelicans, rappresentando una grave mancanza per i Clippers. Leggi su sportface

Riparte con 4 amichevoli, la pre-season Nba nella "bolla" di Orlando. La stella di Houston Russel Westbrook, intanto, ha raggiunto i compagni dopo aver passato tutti i test Covid.

La prima serie di test effettuati in Florida ha rilevato due nuovi giocatori positivi su 322. E intanto Richaun Holmes e Bruno Caboclo sono usciti dal ...

