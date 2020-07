Napoli è capitale dei furti d’auto: i numeri shock (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un primato che persiste e di cui non si può andare fieri. La Campania, con Napoli in testa, si conferma la prima regione d’Italia per furti d’auto. Più in generale, questo fenomeno criminale riguarda il Sud Italia. A fornire un quadro generale è LoJackItalia, società che si occupa del recupero dei veicoli rubati. Secondo il dossier, nel 2019 il numero complessivo dei furti è sceso, ma a diminuire sono anche i ritrovamenti: soltanto una vettura rubata su quattro infatti, torna in media al legittimo proprietario. In particolare, LoJack ha sottolineato che per la prima volta si è scesi sotto al 36% per quanto riguarda il tasso di recupero delle auto rubate. Lo scorso anno sono state sottratte 95403 vetture (mediatamente ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Napoli capitale dei furti d’auto #Napoli - 2Biagetti : @IoSonoLibera3 Morto giovanissimo. Geniale. Sentiti Stabat Mater. Marchiciano che si formò nell'allora capitale cul… - FunnyEin_ : RT @vfeltri: In Molise ho trascorso la mia adolescenza in modo meraviglioso. Ho vissuto a Napoli i giorni più allegri, città che amo e so e… - simone_dela : @Laura6976 Vuole fare la dieta e poi... Bologna la grassa Perugia capitale del cioccolato Grosse-to lo dice la paro… - giokappa : @VincenzoDeLuca Sono stato a Napoli per due giorni al museo archeologico niente mascherine neppure i lavoranti, son… -