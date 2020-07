Mykonos, indagini sulla morte di Carlotta Martellini: dall’età delle ragazze alle irregolarità sul noleggio delle jeep (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuove rivelazioni sull’incidente avvenuto a Mykonos il 24 luglio che ha portato alla morte di Carlotta Martellini, la 18enne studentessa perugina in vacanza con sette amiche sull’isola greca. A finire nel mirino degli investigatori sono i responsabili dell’autonoleggio per presunte irregolarità nel noleggio delle jeep: dall’età delle ragazze a quello delle vetture, le leggi non sembrano essere state rispettate. Secondo le norme greche, infatti, non è possibile affittare auto di quel genere a minori di 21 anni, mentre Carlotta e le sue amiche non ne avevano più di 18 o 19, ed erano per ... Leggi su ilfattoquotidiano

