MSI annuncia l'arrivo in Italia di Creator 17 con tecnologia Mini LED (Di lunedì 27 luglio 2020) Disponibile in Italia MSI Creator 17, il primo laptop al mondo con display Mini LED Equipaggiato con un rivoluzionario display con tecnologia Mini LED, in grado di soddisfare anche i requisiti dello standard HDR 1000, questo laptop, grazie anche a CPU Intel e GPU NVIDIA di ultimissima generazione e di una connettività a 360 gradi, è in grado di soddisfare al meglio le necessità dei Creatori di contenuti più esigenti ed è oggi acquistabile anche nel nostro paese in diverse configurazioni. MSI, uno dei principali produttori a livello mondiale di laptop, annuncia la disponibilità per l'Italia di Creator 17, un elegante e potente laptop pensato per i professionisti della

