Metro C, Calabrese: grazie a noi Roma come Milano e Torino (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Metro C: si sono conclusi i sondaggi e i carotaggi in piazza Venezia dove sorgera’ la nuova stazione della terza linea Metropolitana di Roma. Tutte le attivita’ svolte negli ultimi mesi hanno permesso di stimare correttamente costi e tempi di realizzazione della futura fermata, mentre nei giorni scorsi e’ ripreso il cammino delle talpe per gli scavi delle gallerie dai Fori a piazza Venezia. Abbiamo evitato che le due talpe fossero cementate ai Fori, cosi’ come previsto dal progetto precedente: per arrivare a questo risultato, cosi’ come per il lavoro progettuale sulla stazione Venezia e quello in fase di completamento per la tratta T2, e’ stata fondamentale l’adozione del Piano urbano della mobilita’ sostenibile ... Leggi su romadailynews

iltrenoromalido : «La stazione Colosseo per il Giubileo sarà pronta e funzionante». Lo chiarisce l'assessore alla Città in Movimento… - IngVi72 : RT @Frances92748380: @EnricoStefano @mitgov Ma come, non eravate quelli delle ciclabili e monopattini elettrici? Quelli di chiudiamo Romame… - Frances92748380 : @EnricoStefano @mitgov Ma come, non eravate quelli delle ciclabili e monopattini elettrici? Quelli di chiudiamo Rom… - arkiluka : RT @iltrenoromalido: «La stazione Colosseo per il Giubileo sarà pronta e funzionante». Lo chiarisce l'assessore alla Città in Movimento di… - iltrenoromalido : «La stazione Colosseo per il Giubileo sarà pronta e funzionante». Lo chiarisce l'assessore alla Città in Movimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Metro Calabrese Metro C, Calabrese: grazie a noi Roma come Milano e Torino RomaDailyNews Ingroia: "Ecco cosa cambierà dopo la sentenza di 'Ndrangheta stragista"

Ergastolo. E' questa la parola che mette fine ai dubbi: sui legami tra la ‘ndrangheta e Cosa Nostra, sull'idea delle mafie di attentare al cuore dello Stato e sulla successiva ipotesi di trattativa. Q ...

Metro C, Raggi: "'Talpe' hanno ripreso a scavare verso Piazza Venezia"

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2020 Metro C, Raggi: "'Talpe' hanno ripreso a scavare verso Piazza Venezia" "Le “talpe” della metro C hanno ripreso a scavare, dai Fori Imperiali in direzione piazza Ve ...

Ergastolo. E' questa la parola che mette fine ai dubbi: sui legami tra la ‘ndrangheta e Cosa Nostra, sull'idea delle mafie di attentare al cuore dello Stato e sulla successiva ipotesi di trattativa. Q ...(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2020 Metro C, Raggi: "'Talpe' hanno ripreso a scavare verso Piazza Venezia" "Le “talpe” della metro C hanno ripreso a scavare, dai Fori Imperiali in direzione piazza Ve ...