Meteo metà settimana, rischio TEMPORALI al Nord. Attendendo la burrasca (Di lunedì 27 luglio 2020) La grande ondata di calore, che abbraccerà l’Italia per gran parte della settimana, scaturirà per effetto della rimonta dell’anticiclone africano. La cupola anticiclonica andrà a piazzare i propri massimi di pressione sul Mediterraneo Centro-Occidentale. Le perturbazioni atlantiche transiteranno a Nord delle Alpi, ma non troppo. Uno di questi fronti riuscirà lievemente ad abbassarsi di latitudine per metà settimana, tanto che la sua coda si spingerà verso il settore alpino, creando le condizioni per qualche effetto anche su parte dell’Italia. In questo frangente l’anticiclone si indebolirà sul bordo più settentrionale, tanto che l’instabilità troverà modo di esplodere, grazie ai contrasti tra spifferi d’aria fresca e ... Leggi su meteogiornale

