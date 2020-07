Matuidi: “Ogni anno lo Scudetto a casa nostra. Vincitori come sempre” (Di lunedì 27 luglio 2020) Durante una diretta su Instagram, anche Blaise Matuidi ha celebrato la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus:“Ancora un anno di più eh, Vincitori come sempre. Abbiamo portato tutto a casa nostra, siamo sempre lì, ma ogni anno lo portiamo a casa nostra. Poi ci sono le chiacchiere ma noi vinciamo”. Foto: profilo Twitter Juventus L'articolo Matuidi: “Ogni anno lo Scudetto a casa nostra. Vincitori come sempre” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

