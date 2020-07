L’ultimo bacio alla figlia, poi si lancia nel vuoto dal quarto piano (Di lunedì 27 luglio 2020) Non si conoscono ancora i perché del drammatico gesto di una donna 47enne di Napoli. Ha dato un ultimo saluto alla figlia 15enne e si è lanciata nel vuoto. Terribile tragedia a Napoli. Un dramma che lascerà il segno a lungo su una ragazza di 15 anni alla quale la madre, prima di gettarsi dal quarto piano, ha dato l’ultimo bacio con la parola ‘addio’. Un dramma che ha lasciato esterrefatto un intero condominio di Poggioreale che ha assistito al suicidio e ai momenti che ne sono seguiti. Non si conoscono i perchè di un simile gesto: la donna aveva solo 47 anni. Ha salutato la figlia 15enne, un ultimo bacio, e poi l’addio. È morta così una ... Leggi su chenews

