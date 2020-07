Lewis Hamilton coperto di critiche: storia Instagram contro i vaccini (Di lunedì 27 luglio 2020) Prima Novak Djokovic, poi Andrea Bocelli e infine Lewis Hamilton: si allunga la lista di personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo che sostengono tesi che si possono definire complottiste o negazioniste. L’inglese ha condiviso un video antivaccinista su Instagram stamattina che immortalava Bill Gates intento a difendere l’utilizzo di vaccini. La scritta del web creator era chiara: “Ricordo quando ho raccontato la mia prima bugia”, un’allusione alla convinzione no vax. Hamilton ha condiviso il contenuto, forse cercando di ironizzare su questa vicenda. Tuttavia l’idea si è rivelata ben presto malsana. Infatti il campione inglese è stato subissato di critiche feroci da parte degli utenti, al punto da essere ... Leggi su sportface

Post negazionista del campione della Formula 1, Lewis Hamilton sulle Stories Instagram: “Bill Gates mente sul Coronavirus”, poi cancella tutto. Prima Novak Djokovic, poi Andrea Bocelli e infine Lewis ...Lewis Hamilton non è abituato a sbagliare in pista. Da tre stagioni consecutive, l’inglese detta legge in Formula 1, rendendo la sua Mercedes la prima della classe. Il pilota anglo-caraibico è già arr ...