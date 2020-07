IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di martedì 28 luglio 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di martedì 28 luglio 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 28 luglio 2020Marcello (Pietro Masotti) e Roberta (Federica De Benedittis) pensano che Angela (Alessia Debandi) nasconda qualcosa… Rocco (Giancarlo Commare) svela a Marina (Ludovica Coscione) che tra lui e Irene (Francesca Del Fa) c’era un accordo studiato al fine di farla ingelosire… Salvatore (Emanuel Caserio) non sopporta più che Gabriella (Ilaria Rossi) lavori sempre più accanto a Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini)… Marta (Gloria Radulescu) parla a Vittorio (Alessandro Tersigni) e a Riccardo (Enrico Oetiker) dei suoi dubbi ... Leggi su tvsoap

Mov5Stelle : ?? #VillaggioRousseau #OlimpiadiDelleIdee Come (NON) fare un paradiso fiscale in Europa @FMCastaldo… - SF57CFC : RT @OrNella645587: Per mesi ci hanno fracassato le??con una carriola del papà di Di Maio e adesso ci rincogli?? con: È NORMALE AVERE 5,3 MILI… - LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 4 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - Tinagrazioli : @Brasviz1 Vero! Però se vai a farti la residenza nel paradiso fiscale per non pagare le tasse qui, poi non vai a po… - clikservernet : Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 28 luglio 2020: lo sgambetto di Lorena a Marina -