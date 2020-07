Icardi difende Neymar: “Non è come viene dipinto dai giornali” (Di lunedì 27 luglio 2020) Croce e delizia. Neymar non conosce vie di mezzo. L'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain è noto per le prodezze in campo e per le sue trovate fuori dal rettangolo di gioco. Inevitabilmente il suo comportamento lo ha messo al centro dell'attenzione, rendendolo un facile bersaglio per le critiche di tifosi e stampa.caption id="attachment 993543" align="alignnone" width="1024" Icardi Psg (twitter ufficiale Psg)/captionDIFESAMauro Icardi è abituato a giocare in attacco, affiancando proprio Neymar. Tuttavia il bomber del PSG fa un'eccezione e ai microfoni di France Football si schiera in difesa del compagno di squadra: "Le persone può essere che vedano le cose in un’altra maniera dall’esterno, ma la realtà è completamente diversa. Sappiamo bene che tipo di giocatore ... Leggi su itasportpress

