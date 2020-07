Halo Infinite: nuovi dettagli sul multiplayer (Di lunedì 27 luglio 2020) Halo Infinite sta facendo parlare di se da qualche giorno, nelle ultime ore sono stati diffusi dettagli ufficiali sul multiplayer Dopo lunghi mesi di un assordante silenzio inframmezzato da qualche sparuto rumor e pochissime dichiarazioni ufficiali, Halo Infinite si è finalmente mostrato in azione all’Xbox Games Showcase. Tanti i fan che hanno storto il naso alla vista del gameplay e alla piattezza estetica dei modelli poligonali dei personaggi. Negli ultimi giorni, il gioco ha fatto decisamente parlare di se, innescando l’inevitabile ironia del web. 343 Industries ha citato in sua difesa il fatto che il trailer in questione risalirebbe ad una build vecchia del gioco. Ad ogni modo, nelle ultime ore sono emersi vari dettagli sul ... Leggi su tuttotek

