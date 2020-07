Goletta Verde: in Calabria la metà dei punti monitorati è oltre i limiti di legge (Di lunedì 27 luglio 2020) Dei 24 punti monitorati sulla costa, la metà risulta oltre i limiti di legge. Di questi, due sono stati giudicati “inquinati” e dieci “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare. È questa in sintesi una fotografia scattata lungo le coste della Calabria da un team di tecnici e volontari di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. A parlarne, nel corso di una conferenza stampa tenuta stamane a Corigliano-Rossano (Cosenza), alla quale hanno ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Goletta Verde: in Calabria la metà dei punti monitorati è oltre i limiti di legge - #Goletta #Verde: #Calabria… - santogrammatico : RT @GolettaVerde: ? Oggi finalmente sull'Oloferne! A bordo della Goletta Verde, al largo della #Liguria, per premiare insieme a @Legambient… - GolettaVerde : ? Oggi finalmente sull'Oloferne! A bordo della Goletta Verde, al largo della #Liguria, per premiare insieme a… - Bookinsicily : La #Sicilia è protagonista della dodicesima tappa del tour di Goletta Verde 2020, la storica campagna estiva di Leg… - TfnWeb : La Goletta Verde di Legambiente in Sicilia dal 26 al 31 luglio: le iniziative in programma -

Ultime Notizie dalla rete : Goletta Verde Goletta Verde di Legambiente in Sicilia fino al 31 luglio: le iniziative in programma Sicilianews24 La Goletta Verde di Legambiente in Sicilia dal 26 al 31 luglio: le iniziative in programma

La Sicilia sarà protagonista della dodicesima tappa del tour di Goletta Verde 2020, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Quest’anno la Goletta, giunt ...

Toscana, il mare più inquinato del 2020 secondo Goletta Verde

Canali e foci: sono questi i principali colpevoli del mare “inquinato” o “fortemente inquinato” in Toscana, secondo i risultati ottenuti dal team Goletta Verde di Legambiente nel 2020. Dei 20 punti ca ...

La Sicilia sarà protagonista della dodicesima tappa del tour di Goletta Verde 2020, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Quest’anno la Goletta, giunt ...Canali e foci: sono questi i principali colpevoli del mare “inquinato” o “fortemente inquinato” in Toscana, secondo i risultati ottenuti dal team Goletta Verde di Legambiente nel 2020. Dei 20 punti ca ...