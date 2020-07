«Ghost of Tsushima», il cinema di Akira Kurosawa diventa videogioco (Di lunedì 27 luglio 2020) Soffia il vento a Tsushima. Un vento di vendetta e di furia. È lo stesso vento che guida il giocatore durante il viaggio di Jin Sakai: un racconto di lame, duelli, di onore perduto e dignità riscattata in una terra dilaniata da un conflitto. Come nelle migliori storie di frontiera e nel cinema visionario di Akira Kurosawa, che durante il secolo scorso pennellava le danze dei samurai su pellicola con la maestria di un antico sensei giapponese, Ghost of Tsushima di Sucker Punch segna anche il canto del cigno delle esclusive PS4, in pasto a un pubblico ancor più esigente dopo le meraviglie tecniche ed artistiche di The Last of Us Parte 2. Ma la nuova fatica dai creatori di inFamous non vuole percorrere le orme ingombranti di Naughty Dog, e sbaglia forse chi fino ad ora ... Leggi su gqitalia

FrancisMayCry : Ghost of Tsushima La tempesta perfetta (Bronzo) Potenzia la spada al massimo. #GhostOfTsushima #PS4share - FrancisMayCry : Ghost of Tsushima Una vera liberazione (Bronzo) Libera 8 zone occupate a Toyotama. #GhostOfTsushima #PS4share - bigdarktiger : Ghost of Tsushima #04 Il ballo della scuola - bigdarktiger : Ghost of Tsushima 03 Il mistero del vino annacquato - bigdarktiger : SENSEI DOVE SEI? | GHOST OF TSUSHIMA - Gameplay ITA - #02 -

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima Ghost of Tsushima è il titolo più apprezzato per PS4? Tom's Hardware Italia Le 10 migliori esclusive Playstation 4

Ghost of Tsushima è stato pubblicato come l’ultima delle esclusive di spicco di Playstation 4. I Sucker Punch hanno accolto il fardello di chiudere una tradizione lunga 7 anni, durante i quali Sony si ...

Ghost of Tsushima: un bug consente di giocare completamente nudi

Un bug di Ghost of Tsushima consente di giocare completamente nudi e di sfidare non solo i colpi e le frecce nemiche, ma anche il clima gelido e il vento dell'isola. NOTIZIA di Luca Forte — 25/07/2020 ...

Ghost of Tsushima è stato pubblicato come l’ultima delle esclusive di spicco di Playstation 4. I Sucker Punch hanno accolto il fardello di chiudere una tradizione lunga 7 anni, durante i quali Sony si ...Un bug di Ghost of Tsushima consente di giocare completamente nudi e di sfidare non solo i colpi e le frecce nemiche, ma anche il clima gelido e il vento dell'isola. NOTIZIA di Luca Forte — 25/07/2020 ...