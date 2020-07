Ghedi: via libera alla nuova maxi-discarica da 1,308 milioni di metri cubi (Di lunedì 27 luglio 2020) La Provincia di Brescia ha dato il via libera definitivo alla realizzazione della nuova discarica Edilquattro in località Fenil Nuovo a Ghedi, in una ex cava di sabbia e ghiaia - un'area che in tutto ... Leggi su bresciatoday

