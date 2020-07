Formula 1 – Hamilton attacca Bill Gates, poi si scusa: “non sono no-vax, ho sbagliato” [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Lewis Hamilton ha commesso una gaffe social. In pista siamo abituati a vederlo primeggiare senza commettere errori, ma su Instagram il campione della Mercedes ha commesso una leggereza. Di recente Bill Gates ha chiarito, ai microfoni della Cbsn, come nel vaccino contro il Coronavirus che sta finanziando, non ci sia alcun tentativo di tracciamento. Hamilton ha postato una storia nella quale è presente il video del magnate della Microsoft e sotto il messaggio ‘ricordo quando ho raccontato la mia prima bugia‘. Pool/Getty ImagesIn molti si sono chiesti dunque se Hamilton fosse contro i vaccini, altri hanno saltato questo passaggio, attaccando direttamente il campione britannico. Hamilton, affermando di non aver letto il messaggio ... Leggi su sportfair

