"Dialoghi Digitali", in diretta streaming con Speranza e Violante (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono il ministro della Salute Roberto Speranza e Luciano Violante gli ospiti per il secondo appuntamento dei “Dialoghi Digitali” di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine. L’incontrò è intitolato “Pandemia: le forme del politico”, è verrà trasmesso in diretta sul sito della Fondazione e su quello di HuffPost. A moderare l’incontro la giornalista Monica Maggioni.L’incontrò si incentrerà sullo spazio della politica e sulle sue trasformazioni in un contesto stravolto dalla pandemia di coronavirus. In particolare, tema del dibattito saranno i nuovi attori che sono entrati nella scena: esperti, task force e virologi. Leggi su huffingtonpost

