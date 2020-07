David Luiz: una stagione decisamente negativa completata con un record (Di lunedì 27 luglio 2020) David Luiz, una stagione decisamente negativa completata con un record suo malgrado, nessuno mai aveva procurato tanti rigori contro David Luiz, una stagione decisamente negativa completata con un record suo malgrado, nessuno mai in Premier aveva procurato tanti rigori contro la propria squadra. SPESSO ATTACCATO- David Luiz termina dunque la propria annata in Premier League con l’ennesimo dato statistico negativo, i Gunners vincono contro il Watford ma non basta a risparmiarlo dalle critiche sempre molto accese, ora a maggior ragione, come del resto per tutta la squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : David Luiz L’annus horribilis di David Luiz: nessun giocatore di Premier League ha procurato più rigori contro la propria squadra di lui ItaSportPress L’annus horribilis di David Luiz: nessun giocatore di Premier League ha procurato più rigori contro la propria squadra di lui

Un’annata storta che non si è raddrizzata neppure nell’ultima giornata di Premier League. Per David Luiz è stato davvero un campionato terribile. Poche gioie, tantissime delusioni ed errori. Come ripo ...

