Covid in Campania, contagi raddoppiati a luglio: effetto estate, focolai a Capri e in Cilento (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono per la prima volta in crescita, dalla fine del lockdown, i casi di contagio da Covid-19 in Campania: un dato che si evince dal conteggio dei tamponi risultati positivi in un arco di tempo... Leggi su ilmattino

Notiziedi_it : Covid in Campania, contagi raddoppiati a luglio: effetto estate, focolai a Capri e in Cilento - news24_napoli : Regione Campania, Coscioni: "Covid? Vorremmo fare un autunno… - infoitinterno : Covid in Campania: fari puntati su Pisciotta e Litorale Domizio - infoitinterno : De Luca e la lotta al Covid: «In Campania abbiamo due nuovi focolai da spegnere» - infoitinterno : Covid in Campania, contagi raddoppiati a luglio: effetto estate, focolai a Capri e in Cilento -