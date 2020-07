Coronavirus, Ido: “Serve una strategia di prevenzione sanitaria e psicologica” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – “Con grande fatica siamo riusciti in Italia a superare la fase piu’ acuta della pandemia. Ma possiamo veramente affermare che sia finita l’emergenza? Quali saranno le possibilita’ lavorative? Che valenza avranno la condivisione e la socialita’? Che significato dare alla progettualita’? L’assenza di una risposta porta frammentarieta’ e precarieta’; cosi’ l’emergenza da sanitaria diventa psichica. Forse l’attenzione andrebbe posta sulle strategie di prevenzione sia sanitaria che psicologica”. A dirlo e’ il team di psicologi impegnati nel progetto ‘Lontani ma vicini‘ di Diregiovani.it e dell’Istituto di Ortofonologia (IdO) che, nell’ambito della task force per l’emergenza educativa del Ministero dell’Istruzione, offrono uno spazio di ascolto e supporto a studenti, docenti e genitori. “La chiusura serrata nella fase acuta della pandemia- spiegano gli esperti- ha portato nuove consapevolezze emotive, ma ha fatto emergere anche grosse criticita’. La difficolta’ di non poter controllare l’imprevedibilita’ mette in crisi ogni sistema difensivo. Occorre sicuramente- concludono- mantenere misure di distanziamento e protezione, ma senza valorizzare l’aspetto psicologico del trauma collettivo probabilmente saremo sempre in emergenza”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Ido: “Serve una strategia di prevenzione sanitaria e psicologica” Aggressione ai tifosi del Melfi, quattro arresti Berlusconi: “Non daremo soccorso parlamentare al centrosinistra” Turisti alla Scala dei Turchi nonostante i divieti: 31 denunce Inchiesta camici Lombardia, Fontana: “Non tollero si dubiti della mia integrità” Estate 2020, tutti in volo per raggiungere Marte Leggi su dire

ShopperTrakIT : ll coronavirus non ha fermato i piani di Miniconf, lo specialista dell’abbigliamento bimbi a cui fanno capo i march… - GSqueri : RT @BLQairport: Per ringraziare il personale sanitario che ha fronteggiato il #Coronavirus, fino al 30 settembre l’Aeroporto di #Bologna of… - BLQairport : Per ringraziare il personale sanitario che ha fronteggiato il #Coronavirus, fino al 30 settembre l’Aeroporto di… - BLQairport : Per ringraziare il personale sanitario che ha fronteggiato il #Coronavirus, fino al 30 settembre l’Aeroporto di… - BLQairport : Per ringraziare il personale sanitario che ha fronteggiato il #Coronavirus, fino al 30 settembre l’Aeroporto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ido Coronavirus, bimbi in quarantena a Pesche e strade sanificate: Comune e Asrem al lavoro isnews In lockdown boom di sogni: un libro li raccoglie tutti

Sanihelp.it - Nei sogni degli italiani il Covid-19 si è travestito da ladro, bambola assassina, buio e incendio. Temi ricorrenti sono stati anche le invasioni, lo scoppio di infezioni o abitazioni con ...

Crisi post Covid, servizio Promozione lavoro: richieste aumentate del 30%

Complessivamente, ad almeno 3 mesi di distanza dalla conclusione delle azioni di supporto, in base ai dati rilevati dal portale IDO - Incontro Domanda Offerta, sistema informativo della Regione del ...

Sanihelp.it - Nei sogni degli italiani il Covid-19 si è travestito da ladro, bambola assassina, buio e incendio. Temi ricorrenti sono stati anche le invasioni, lo scoppio di infezioni o abitazioni con ...Complessivamente, ad almeno 3 mesi di distanza dalla conclusione delle azioni di supporto, in base ai dati rilevati dal portale IDO - Incontro Domanda Offerta, sistema informativo della Regione del ...