Coronavirus | Gismondo Sacco | “Manipolato o scappato a laboratorio? Non lo sapremo mai | scordiamoci l’origine nei mercati di Wuhan”

"Noi stiamo parlando di un virus di cui ancora non è stata chiarita l'origine. A fine dicembre è arrivato al mio reparto", all'ospedale Sacco di Milano, "uno dei due centri di riferimento nazionale per le bioemergenze, il bollettino del ministero della Salute su 41 polmoniti di strana eziologia a Wuhan. Tutti poi abbiamo detto che questo virus veniva dai mercati umidi di Wuhan, peccato che poi abbiamo scoperto che casi di polmonite da un virus sconosciuto c'erano stati anche nel 2019 e recentemente il mio staff con l'Istituto superiore di sanità (Iss) e con il Cnr ha pubblicato un lavoro dimostrando che nelle acque reflue di Milano il virus c'era già a fine novembre. Quindi scordiamoci quell'origine". A dirlo è stata la microbiologa

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gismondo Covid, Gismondo: "Viviamo fase di circolazione innocua" Adnkronos Al Senato i negazionisti del virus con Sgarbi. Salvini: "Non metto la mascherina"

I negazionisti del Covid in Senato, riuniti in un convegno chiamato "Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti" dal senatore leghista Armando Siri e da Vittorio Sgarbi. Presente anche Ma ...

Il Covid è finito o no? Le posizioni degli scienziati italiani a confronto su nuovi focolai, contagi e pericolo di diffusione della malattia. La situazione è seria ma non grave. Può essere riassunta ...

