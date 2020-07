Caso camici in Lombardia, Fontana: «Voglio stabilire la verità e voltare pagina» (Di lunedì 27 luglio 2020) «Ho riflettuto molto sull'opportunità di intervenire in quest'aula - ha detto Fontana - ma alla fine ho deciso di essere qui non solo per affermare la verità dei fatti, ma anche per voltare pagina e affrontare con forza la volontà di andare oltre, affrontando un presente pieno di incognite e guardando alle sfide del futuro» Leggi su firenzepost

pfmajorino : L'attacco dell'opposizione a Fontana, indagato nel caso camici: 'Se ne deve andare, è inadeguato' - fattoquotidiano : Caso camici, i pm: “Passaggio da ‘fornitura’ a ‘donazione’ mai registrato dalla Regione” - SkyTG24 : Caso camici, M5S Lombardia: “Pronta mozione di sfiducia a Fontana” - UnoNemoNessuno : RT @Virus1979C: Caso camici, i pm: “Passaggio da ‘fornitura’ a ‘donazione’ mai registrato dalla Regione” - amicaxamica : RT @MPenikas: FQ: Caso camici, Fontana in Consiglio regionale: “Qui per voltare pagina”. Ma cambia di nuovo versione sulla fornitura: “Ho… -