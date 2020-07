Braconaro: "Stiamo studiando un protocollo più morbido" (Di lunedì 27 luglio 2020) NAPOLI - "Le parole di Gravina sul protocollo? È stato creato per permettere di ripartire in una situazione di forte emergenza. Adesso le cose sono cambiate" . Lo ha dichiarato il professor Francesco ... Leggi su corrieredellosport

news24_napoli : Commissione medico scientifica Figc, Braconaro: "Stiamo studiando… - sportli26181512 : Braconaro: 'Stiamo studiando un protocollo più morbido': Il membro della della Commissione medica Figc: 'Se le cose… - napolista : Braconaro (Figc): “Stiamo studiando un protocollo più morbido” A Radio Kiss Kiss Napoli: “Se le cose continueranno… - kisskissnapoli : Figc, Braconaro: 'Le parole di Gravina sul protocollo? È stato creato per permettere di ripartire in una situazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Braconaro Stiamo

Corriere dello Sport.it

NAPOLI - "Le parole di Gravina sul protocollo? È stato creato per permettere di ripartire in una situazione di forte emergenza. Adesso le cose sono cambiate". Lo ha dichiarato il professor Francesco B ...13.07 17:07 - LEGA - Belotti: "Moioli ha avuto una reazione forte, come la provocazione fatta da un ospite che deve avere rispetto, se una curva canta 'Vesuvio lavali col fuoco' non va sospesa la gara ...