Boschi dice di non voler essere l’erede di Lucia Azzolina alla guida della Scuola | VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di un presunto rimpasto di governo dopo l’estate. Tra le tante voci che si sono rincorse ci sarebbe anche un cambio alla guida della Scuola, con Lucia Azzolina – al centro di critiche quasi bipartisan – indicata come la persona più a rischio in caso di decisioni in questa direzione. E di nomi ne sono stati fatti tanti, come quello di Maria Elena Boschi ministro dell’Istruzione. Ma la deputata di Italia Viva ha smentito questa ricostruzione. LEGGI ANCHE > La Boschi spiega (con un post Fb) il populismo a Toninelli «Abbiamo supportato il lavoro della ministra Azzolina ma abbiamo chiesto uno scatto in avanti, è ... Leggi su giornalettismo

