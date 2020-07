Bimba di 9 anni muore di coronavirus dopo alcune complicanze: 'Non aveva mai avuto problemi di salute' (Di lunedì 27 luglio 2020) muore a 9 ann i per complicazioni dovute al coronavirus. Kimora 'Kimmie' Lynum è una delle vittime degli Stati Uniti, la più giovane della Florida, stato in cui viveva con la famiglia. La piccola dopo ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Una bimba di 11 anni annega in una piscina a #Ercolano e una donna di 54 anni in una piscina di un agriturismo a… - MediasetTgcom24 : Milano, sparatoria in supermercato: colpita di striscio bimba di 4 anni - Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson alla #Bbc ha ammesso che il suo governo non ha compreso appieno la portata dell… - BrutalDeluxe2 : @chandra_lady Ma se non consento alla mia bimba di 3 anni di giocare con il trapano a percussione la tratto come una mia proprieta'? :) - Napolitanteam : Bimba di 11 anni morta annegata in piscina ad Ercolano mentre giocava con le amiche - -