Banca Ifis e Confersercenti insieme per agevolare credito a Pmi (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Banca Ifis, player specializzato nel sostegno finanziario alle Pmi e alle filiere produttive del Made in Italy, ha firmato un accordo con Ats Servizi, per favorire l'accesso al credito delle imprese associate a Confesercenti. La convenzione, spiegano, permetterà alle aziende di usufruire dei prodotti e servizi della Banca per ottimizzare le proprie disponibilità finanziarie. In particolare, Banca Ifis metterà a disposizione gli strumenti del factoring, le proprie soluzioni di leasing e l'offerta dei mutui a medio lungo termine. "La partnership con Confesercenti consentirà alle aziende associate di beneficiare di servizi tailor-made e rapidità nei tempi di risposta – spiega Raffaele Zingone, responsabile Direzione ... Leggi su iltempo

