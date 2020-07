Avete notato anche voi meno insetti spiaccicati sul parabrezza? (Di lunedì 27 luglio 2020) E se sì, dovremmo trarne delle conclusioni su come stanno cambiando – o diminuendo – gli insetti intorno a noi? Leggi su ilpost

foisluca84 : Avete notato che le persone che quando son con voi hanno sempre il telefono in mano poi se le chiami per un'urgenza non rispondono mai? - GeMa7799 : @paola124291 Ma quale fifa, la Germania se non l'avete notato è pro Cina e ci sta trascinando insieme,con il govern… - circeanna : RT @Marcello742: Avete mai notato che siamo circondati da amici e parenti eroici protagonisti di imprese mirabolanti? - Grunf74 : RT @stefano_freedom: Avete notato che per impressionare ora danno i numeri di contagiati e decessi nel mondo ?.... - ManuPerra56 : RT @longagnani: Avete notato la strana mancanza sui giornali e in TV di sondaggi sul referendum costituzionale sul numero dei parlamentari?… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete notato Avete notato anche voi meno insetti spiaccicati sul parabrezza? Il Post Avete notato anche voi meno insetti spiaccicati sul parabrezza?

Quattro anni fa l’entomologo e divulgatore canadese John Acorn scrisse per la rivista American Entomologist un articolo in cui raccontava di aver notato “un nuovo meme entomologico”: una costante ripr ...

Soppressa l’alce emaciata e ridotta pelle e ossa allo zoo di Vancouver

Talmente magra che si potevano contare tutte le costole e alla fine, questa alce rinchiusa allo zoo di Greater Vancouver, è stata soppressa. Le immagini dell’animale emaciato hanno scatenato proteste ...

Quattro anni fa l’entomologo e divulgatore canadese John Acorn scrisse per la rivista American Entomologist un articolo in cui raccontava di aver notato “un nuovo meme entomologico”: una costante ripr ...Talmente magra che si potevano contare tutte le costole e alla fine, questa alce rinchiusa allo zoo di Greater Vancouver, è stata soppressa. Le immagini dell’animale emaciato hanno scatenato proteste ...