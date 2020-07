Attrice di Game of Thrones è diventata mamma: non lo sapeva nessuno (Di lunedì 27 luglio 2020) Questo articolo Attrice di Game of Thrones è diventata mamma: non lo sapeva nessuno . Sophie Turner e Joe Jonas sono genitori: è nata il 22 luglio la loro prima figlia. La stella di Game of Thrones ha partorito nel silenzio assoluto. Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati genitori della piccola Willa, la loro prima figlia. L’Attrice ha partorito in una clinica di Los Angeles lo scorso 22 luglio, … Leggi su youmovies

Pistacchio89 : @voragini Ho inseguito Benigni a Siracusa. Ho inseguito mezzo cast di Game of Thrones sempre a siracusa. Ho girato… -