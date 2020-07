Anticipazioni Daydreamer 28 luglio: Sanem e Can si dicono addio (Di lunedì 27 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 28 luglio: gli spoiler turchi ci dicono che sarà domani che vedremo precipitare la situazione per Can e Sanem. Che cosa succederà? Scopriamolo insieme! Anticipazioni Daydreamer 28 luglio: Sanem vorrebbe confessare la verità a Can una volta per tutte, ma Emre glielo impedisce nuovamente Sanem, dopo essere stata tutta la giornata in compagnia di Can, sarà sempre più certa dei propri sentimenti e che sia giusto raccontare la verità al ragazzo. La giovane si recherà quindi da Emre, supplicandolo di dire al fratello che è stato lui a cercare di rovinarlo, approfittando dell’ingenuità di lei e della sua situazione di bisogno, ... Leggi su pianetadonne.blog

