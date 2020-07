Alex Zanardi è stabile dopo il nuovo intervento alla testa (Di lunedì 27 luglio 2020) Si rinnova l’apprensione per Alex Zanardi. dopo essere rientrato in terapia intensiva appena 3 giorni fa per il peggioramento delle sue condizioni di salute, il campione bolognese è stato oggi sottoposto nuovamente a un delicato intervento neurochirurgico “per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo” da parte di un team del San Raffaele di Milano. E l’intervento sembra al momento perfettamente riuscito, come ribadisce l’ospedale in una nota: “gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle suddette cure e le attuali condizioni cliniche del paziente, tuttora ricoverato in Terapia Intensiva Neurochirurgica, appaiono stabili”. L'articolo Alex Zanardi è ... Leggi su giornalettismo

